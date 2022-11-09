Данилов назвал абсурдом призывы к переговорам с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал абсурдными прямые и завуалированные призывы к Украине перестать освобождать захваченные Россией украинские земли и начать переговоры с Кремлем. Позицию он изложил The Globe аnd Mail.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Прежде чем можно будет начать какие-либо мирные переговоры, у Украины есть условие: полный вывод российских войск с территории страны, подчеркнул он.

"Пожалуйста, представьте, что у вас есть четырехкомнатный дом. Одну комнату захватили сумасшедшие, которые убили часть вашей семьи. И теперь вы предлагаете: "Хорошо, давайте начнем с ними переговоры, чтобы они могли остаться там, а мы могли бы найти с ними мирное сосуществование". Вы понимаете, насколько это абсурдно звучит?" – сказал он.

7 ноября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что правительство открыто для "настоящих" переговоров с РФ, основанных на восстановлении территориальной целостности страны, соблюдении Устава ООН, возмещении всего ущерба, причиненного агрессивной российской войной, наказании каждого военного преступника и гарантиях, что это больше не повторится.

По состоянию на ноябрь в оккупации пока еще находится около 15% территории Украины.

9 ноября "левый" депутат Бундестага призвал перекрыть помощь Украине в Twitter Подоляка. Туда призвали Мельника.

Также сегодня папа римский снова вспомнил об Украине и России: говорит, "инфантильная логика оружия" не поможет, нужен диалог.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.