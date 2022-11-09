Депутат ФРГ призвал перекрыть помощь Украине в Twitter Подоляка. Туда призвали Мельника

В Twitter под сообщением советника главы Офиса президента Михаила Подоляка эксперт фракции Левой партии Германии по вопросам экономики Клаус Эрнст попытался было забросить пророссийскую идею о том, что "пора прекращать помогать Украине". Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала в диалог прошлого посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который поставил точку в "диалоге".

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Как написал Подоляк, "честный дипломатический словарь" для тех, кто призывает Киев прекратить освобождение захваченных россиянами земель:

→ "Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы;

→ "переговоры" – признание ультиматумов Кремля;

→ "дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, утрата территорий.

"Может, хватит играть в эту словесную игру?", – задал он риторический вопрос.

Под этим "левый" депутат Бундестага Эрнст написал: "Их заявления показывают, что Украина нисколько не заинтересована в прекращении войны. Намеки на то, что российская сторона не хочет переговоров, оказались ложью. Возможно, пора задуматься о прекращении финансирования этой войны".

Депутат Свободной демократической партии Германии Штрак-Циммерман, увидев это сообщение, воздержалась от собственной реакции на него. Вместо этого друг Украины и поборница предоставления ВСУ танков Leopard 2 призвала в чат Мельника, известного резкими высказываниями в адрес противников Украины (а иногда и союзников).

"Хочется получить весьма дипломатический комментарий от Андрея Мельника", – написала она.

Экс-глава дипмиссии Украины в Берлине появился и написал: "Я пытаюсь быть предельно дипломатичным: Клаус Эрнст – паршивая сволочь, которая навсегда войдет в историю как беспринципный приспешник военного преступника Путина. Поэтому просто игнорируйте этих холуев России", – написал он.

"С 33-й годовщиной падения [Берлинской] стены", – поздравил Мельник граждан Германии.

5 июля Эрнст заявил, что "надо запускать СП-2" и "поговорить с Россией".

Еще летом Штрак-Циммерман заявила канцлеру Шольцу, что Германия "столкнется с историческими проблемами, мало помогая ВСУ".

Євген Пилипенко

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