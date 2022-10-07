Депутат Бундестага в Украине: Cтарые советские танки и близко не стоят рядом с Leopard 2

С помощью современных немецких танков Leopard 2 ВСУ могли бы успешнее вести контрнаступление в ключевых точках фронта, заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая находится с визитом в Украине. Об этом она рассказала в интервью ZDF.

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Депутат Бундестага побывала на позициях ВСУ, на ЧАЭС и на аэродроме "Гостомель", где, как сообщила она каналу, общалась с военнослужащими и узнавала, какого снаряжения и вооружений не хватает Силам обороны.

Одна из проблем Украины заключается в том, сказала она, что ВСУ потеряли на фронте немало танков, и хоть украинцы и "очень, очень благодарны" за поставки оружия из Германии, они надеются на большее – "особенно когда речь идет о боеприпасах и другом снаряжении".

Отвечая на вопрос, не хочет ли она своей поездкой надавить на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот дал добро на поставки боевых машин, она сказала, что "приехала сюда не только для этого", но признала, что сам факт ее визита и заявлений "может иметь влияние".

Она заявила, что не понимает возможную "обеспокоенность" канцелярии, что появление немецких танков в зоне боевых действий якобы подпитает пропагандистский миф РФ, что они "воюют с нацистами".

"Не надо нам становиться жертвами этого российского нарратива. Украинцы, особенно сильно пострадавшие от нацистов <...>, рассматривают Leopard просто как оружие", – сказала она, добавив, что для ВСУ "не имеет значения, что танк сделан в Германии, – гораздо важнее его боевые качества".

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По ее словам, "старая советская техника и близко не стоит с качеством немецких танков", и особый интерес для ВСУ представляет основной боевой танк Германии Leopard 2.

"Потому что он совершенно на другом уровне и по своей огневой мощи, и по своим качествам, и в способности оказывать влияние на российские позиции", – сказала депутат.

Штрак-Циммерман – одна из наиболее друзей Украины после начала полномасштабного вторжения России. Она первой из немецких политиков приехала в Киев после 24 февраля.

Летом она заявила Шольцу, что Германия "столкнется с историческими проблемами, мало помогая ВСУ".

27 сентября немецкий дипломат подсказал Шольцу, как передать Украине танки Leopard – через консорциум.

Євген Пилипенко

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