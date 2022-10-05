Глава Европарламента: Страны ЕС должны дать Украине танки Leopard II

Европейский союз должен поставить Украине танки. Об этом заявила спикер Европарламента Роберта Метсола, передает France24.

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"Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких государств-членов", – заявила глава Европейского парламента.

Она подчеркнула, что передаст этот призыв лидерам ЕС на саммите в Праге, который состоится 7 октября.

Метсола заявила, что страны, которые пожелают предоставить танки, получат компенсацию из фонда ЕС European Peace Facility, который выделил Украине 2,5 млрд евро на военные закупки.

"Я думаю, что нам нужно провести эти обсуждения сейчас, особенно потому, что мы видим эскалацию в России, но также и с другой стороны, когда мы видим, что Украина успешно вытесняет россиян", – сказала она.

Как отмечается, несколько стран ЕС обеспокоены тем, что крупные поставки в Украину из их арсеналов могут поставить под угрозу их собственный потенциал национальной обороны.

Однако Метсола утверждает, что поставки Украине танков Leopard не окажут существенного влияния на общую боевую готовность отдельных стран.

По словам представителя ЕС, Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Норвегия, Швейцария и Турция, не входящие в ЕС, в общей сложности обладают примерно 2000 танков.

5 октября стало известно, что Германия передаст ВСУ пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин вместо трех.

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Наталія Медведєва

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