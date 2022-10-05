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Германия передает ВСУ пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин вместо трех

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 22:10
Германия передает ВСУ пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин вместо трех - Фото
Немецкая БРЭМ Bergepanzer 2A2 (иллюстративное фото – wikimedia.org)

Германия передает Украине пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин вместо трех. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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В списке военной помощи, которую Германия оказывает Украине, появились изменения – вместо трех БРЭМ Берлин передаст пять.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) – это специальный танк, необходимый для технического обслуживания, ремонта и эвакуации застрявших или поврежденных танков, БТРов, БМП, БМД, артустановок и другой техники. БРЭМ рассчитан на выполнение задач, в том числе, и в условиях обстрелов противника.

С помощью БРЭМ можно обеспечить ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях и вернуть в строй поврежденный танк или другую бронемашину.

БРЭМ оснащен специальным оборудованием: тяговыми лебедками, грузоподъемным устройством, сварочным оборудованием и другим необходимым для ремонта и эвакуации техники, а для самообороны на БРЭМ также устанавливаются пулеметы.

  • 1 октября глава Минобороны Германии без предупреждения приехала в Одессу и сообщила, что в ближайшие дни в Украину поступит первый из давно обещанных ЗРК Iris-T SLM. Германия пообещала четыре таких системы, хотя ранее анонсировала только одну.
  • Также Германия приготовила к передаче ВСУ 10 мостовых систем, три средние мостовые системы, 90 большегрузных прицепов.

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Оксана Житнюк
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Германия военная помощь БРЭМ
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