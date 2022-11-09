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Папа римский снова об Украине и России: говорит, "инфантильная логика оружия" не поможет

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 12:23
Папа римский снова об Украине и России: говорит,
Папа римский Франциск с флагом Украины из Бучи (Фото - EPA)

Папа римский Франциск на утренней проповеди 9 ноября снова заявил, что войну России против Украины якобы "нельзя разрешить с помощью оружия", и, следовательно, по его словам, надо договариваться. Его слова передает итальянский ресурс Agenzia Nova.

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"Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а только мягкой силой диалога", – произнес глава католической церкви в обращении к пастве.

Говоря о практике диалога, он сослался на недавнюю поездку в Бахрейн: "В Бахрейне, как это принято на Востоке, люди прикладывают руку к сердцу, когда кого-то приветствуют. Я тоже это делал, чтобы освободить место внутри себя для тех, кого я встречал".

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"Потому что без принятия диалог остается пустым, кажущимся, он остается вопросом идей, а не реальности", – сказал папа римский.

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Євген Пилипенко
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