Папа римский снова об Украине и России: говорит, "инфантильная логика оружия" не поможет
Папа римский Франциск на утренней проповеди 9 ноября снова заявил, что войну России против Украины якобы "нельзя разрешить с помощью оружия", и, следовательно, по его словам, надо договариваться. Его слова передает итальянский ресурс Agenzia Nova.
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"Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а только мягкой силой диалога", – произнес глава католической церкви в обращении к пастве.
Говоря о практике диалога, он сослался на недавнюю поездку в Бахрейн: "В Бахрейне, как это принято на Востоке, люди прикладывают руку к сердцу, когда кого-то приветствуют. Я тоже это делал, чтобы освободить место внутри себя для тех, кого я встречал".
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"Потому что без принятия диалог остается пустым, кажущимся, он остается вопросом идей, а не реальности", – сказал папа римский.
- В сентябре он назвал морально приемлемым поставлять оружие в Украину.
- В начале ноября папа римский подивился жестокости россиян, посол Украины в США Маркарова предположила, "что с ним не так".
- На следующий день глава УГКЦ после слов Франциска о "гуманизме" России подарил ему кусок российской мины из Ирпеня.
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