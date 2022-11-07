Глава УГКЦ после слов Франциска о "гуманизме" России подарил ему кусок российской мины

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) после слов папы римского Франциска о гуманизме России подарил ему кусок российской мины. Об этом сообщается на сайте УГКЦ.

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Это первый визит Святослава в Ватикан с начала полномасштабной войны.

По словам предстоятеля УГКЦ, он приехал, чтобы "принести в сердце христианского мира боль и страдание украинского народа".

"Война в Украине явно колониальна, и предложения мира, поступающие к нам из России, — это ничто иное как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и в том числе церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью", – рассказал Святослав папе римскому.

Он подчеркнул, что предложения мира от России пусты, но все равно поблагодарил папу за его личные миротворческие усилия.

В конце аудиенции Святослав подарил Франциску фрагмент российской мины, уничтожившей в марте фасад храма УГКЦ в Ирпене.

"Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно извлекаем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Это видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю", – сказал глава УГКЦ.

В начале октября Франциск обратился к Путину и президенту Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

6 ноября Франциск выразил удивление жесткости, которую проявляют россияне в войне против Украины, потому что считает их "гуманистами", а их литературу "гуманистической".

Андрій Водяний

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