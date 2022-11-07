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Папа римский подивился жестокости россиян. Маркарова предположила, "что с ним не так"

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 08:40
Папа римский подивился жестокости россиян. Маркарова предположила,
Папа римский Франциск (Фото: Vatican News)

Папа римский Франциск выразил удивление жестокости, которую проявляют россияне в войне против Украины, потому что считает их "гуманистами", а их литературу "гуманистической". Об этом сообщает Vatican News.

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Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала слова понтифика, заявив, что он, видимо, невнимательно читал русскую литературу. Об этом Маркарова написала в Facebook.

В проповеди 6 ноября папа римский назвал российский народ "великим" и "гуманным", которому "не свойственна" жестокость.

"Что меня поражает – поэтому я употребляю слово "мученица" по отношению к Украине – так это жестокость, которая не свойственна русскому народу, может быть... потому что русский народ — великий народ. Это из-за наемников, из-за солдат, которые идут на войну как на авантюру, из-за наемников... Я предпочитаю думать об этом так, потому что очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Подумайте хотя бы о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас, вдохновляет христиан думать о христианстве", – заявил папа Франциск.

Священник сказал, что любит и российский народ, и украинский народ. Он рассказал, что в детстве его многому научил священник-украинец.

Посол Украины в США написала , что "папа римский как-то невнимательно читал Достоевского".

"Иначе Его Святейшество не удивлялся бы жесткости россиян (которая как раз им естественным образом присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после того", – написала Маркарова.

Читайте также: Макрон призвал папу римского позвонить Путину, Кириллу и Байдену – Le Point

Наталія Медведєва
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гуманизм война Папа римский Оксана Маркарова
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