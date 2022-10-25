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Макрон призвал папу римского позвонить Путину, Кириллу и Байдену – Le Point

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 12:20
Макрон призвал папу римского позвонить Путину, Кириллу и Байдену – Le Point - Фото
Эмманюэль Макрон и папа римский Франциск (скриншот)

Французский президент Эмманюэль Макрон на аудиенции у папы римского Франциска 24 октября якобы подал идею, чтобы тот позвонил в Кремль и главному церковнику России, чтобы убедить их остановить войну против Украины. С целью "содействия мирному процессу" в Украине и в других частях мира Макрон будто бы просил понтифика созвониться и с Белым домом, о чем пишет французское издание Le Point.

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Макрон рассказал, что в разговоре просил папу позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе Русской православной церкви Кириллу, а также президенту США Джо Байдену. Призвал главу католической церкви "способствовать установлению мира". Не уточняется, как именно.

"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол для продвижения мирного процесса в Украине. У Джо Байдена настоящие доверительные отношения с папой. Папа может повлиять на него для участия Америки в Гаити и Украине", – сказал президент Франции.

По мнению Макрона, нужен "религиозный диалог".

Французский лидер и понтифик общались около часа, Макрон подарил ему старинную книгу Иммануила Канта "К вечному миру".

23 октября Макрон выступал в Италии перед богословами и их благотворителями, и говорил, что "православной религией манипулируют власть имущие в России", призывал священников РПЦ "сопротивляться давлению". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица поправил его: "Никто не манипулирует РПЦ, она – часть преступного режима в РФ".

В ходе визита в Италию Макрон подчеркнул, что когда заканчивать войну, решать украинцам и на условиях Украины.

Євген Пилипенко
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