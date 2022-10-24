Макрон призвал РПЦ сопротивляться "манипуляциям" российских властей
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Российская православная церковь позволяет властям манипулировать собой. Он призвал РПЦ сопротивляться этому, передает Reuters.
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Макрон выступал в Италии на конференции благотворительного Сообщества Святого Эгидия, где присутствовали российский митрополит Антоний и другие религиозные деятели.
Президент Франции, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что религиозные лидеры тоже играют роль сопротивления, когда "сталкиваются с безумием этих событий".
"Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют власть имущие в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление", – сказал Макрон.
В его понимании сопротивление означает "никогда не оправдываться, никогда не попадаться в ловушку, не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию отрицать достоинство каждого человека".
Антоний от комментариев журналистам отказался.
- Глава РПЦ Владимир Гундяев (Кирилл) поддерживает полномасштабную войну против Украины. Например, недавно он говорил, что оккупанты "смоют грехи" своей смертью в Украине.
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