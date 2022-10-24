Макрон призвал РПЦ сопротивляться "манипуляциям" российских властей

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Российская православная церковь позволяет властям манипулировать собой. Он призвал РПЦ сопротивляться этому, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Макрон выступал в Италии на конференции благотворительного Сообщества Святого Эгидия, где присутствовали российский митрополит Антоний и другие религиозные деятели.

Президент Франции, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что религиозные лидеры тоже играют роль сопротивления, когда "сталкиваются с безумием этих событий".

"Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют власть имущие в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление", – сказал Макрон.

В его понимании сопротивление означает "никогда не оправдываться, никогда не попадаться в ловушку, не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию отрицать достоинство каждого человека".

Антоний от комментариев журналистам отказался.

Глава РПЦ Владимир Гундяев (Кирилл) поддерживает полномасштабную войну против Украины. Например, недавно он говорил, что оккупанты "смоют грехи" своей смертью в Украине.

Читайте также: РПЦ сеет ненависть и лжет о "Божьей воле" для имперских мечтаний о диктатуре – Штайнмайер

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.