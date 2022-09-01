РПЦ сеет ненависть и лжет о "Божьей воле" для имперских мечтаний о диктатуре – Штайнмайер

Руководство Русской православной церкви лжет верующим о войне РФ против Украины, разжигает ненависть к другим народам и замешано в военных преступлениях "с тоталитарной идеологией, замаскированной под теологию", и "ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет распознать в этом волю Божию". Об этом на открытии 11-й ассамблеи Всемирного совета церквей в Карлсруэ заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Руководители РПЦ, как выразился он, вводят прихожан и всю церковь "в страшное, даже откровенно антирелигиозное, кощунственное заблуждение".

Германский президент заявил, что патриарх московский Кирилл и его приспешники ведут пропаганду против свободных прав граждан другой страны, "заявляя о Божьей воле для имперских мечтаний о диктатуре", и оправдывают войну РФ против Украины – "против своих братьев и сестер по вере".

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Штайнмайер рассказал о ковровых бомбардировках и точечных ударах по жилым домам, квартирам, больницам, торговым центрам, вокзалам и скверам: "Это все военные преступления, открытые взорам всего мира. Нельзя молчать – мы должны громко осудить это и должны посвятить себя достоинству, свободе и безопасности украинцев".

"Сколько женщин, мужчин и детей в Украине стали жертвами из-за этой агитации, этой ненависти и этого преступного насилия? Сотни, тысячи, десятки тысяч, слишком много!" – сказал он.

СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. 5 мая президент . Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже. В конце мая он призывал российского диктатора Путина начать переговоры с Зеленским, а в начале июля призвал не подталкивать Украину к переговорам, потому что "война решается на поле боя".

Он призвал верующих к сопротивлению таким усилиям РПЦ и также обратился к присутствующим на ассамблее представителям этой церкви со словами, что нельзя рассуждать о "наведении мостов, когда одна сторона разрушает контрфорсы".

Президент ФРГ заявил, что "всем нужно четко сказать, кто агрессор, а кто жертва", потому что "диалог, который ограничивается благочестивыми пожеланиями и остается туманным, в худшем случае становится сценой для оправдания и пропаганды".

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Євген Пилипенко

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