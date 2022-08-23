Штайнмайер поздравил украинцев с Днем Независимости: Восхищаюсь вашим мужеством

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил президента Владимира Зеленского и всех украинцев с Днем Независимости. Текст поздравления опубликован на сайте президента ФРГ.

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"Для меня большая честь поздравить вас и всех граждан Украины с национальным праздником Украины 24 августа этого года от имени Федеративной Республики Германии, а также от себя лично", – сказал Штайнмайер.

Он констатировал, что сегодня Украина должна бороться за свое выживание как свободная и демократическая нация в войне, навязанной ей нападением, нарушающим международное право.

"Я хотел бы выразить вам и вашим соотечественникам огромное уважение, в том числе от имени моих соотечественников: я восхищаюсь мужеством и решимостью, с которыми вы, Вооруженные силы и все население противостоите жестокой агрессивной войне России. Вы не позволите отнять у вас вашу страну, вашу жизнь, вашу свободу", – сказал президент ФРГ.

Он заверил, что Германия и Европа поддерживают Украину.

"Как кандидат на вступление в Европейский Союз, вы также идете по пути великой преобразующей силы, которая предлагает огромные возможности и шаг за шагом приближает Украину к членству в ЕС", – сказал Штайнмайер.

Он пожелал украинцам, чтобы День Независимости давал силы и надежду защищать и сохранять суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Наталия Медведева

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