Германия и Франция предлагают Европе новую стратегию: стратегический провал России – dpa

Европе нужна обновленная стратегия по России, которая должна включать в себя поддержку Украины, укрепление обороны стран-членов ЕС и всего блока, поддержку противников российского режима и работу с глобальными партнерами по защите международного права. Об этом говорится в "секретной статье" авторства министров иностранных дел ФРГ и Франции Анналены Бербок и Катрин Колонны соответственно, которой располагает Немецкое агентство печати (dpa).

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Текст предложений Берлина и Парижа был направлен другим государствам-членам для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел 30-31 августа в Праге.

Поскольку к ситуации "до 24 февраля" отката ситуации уже не будет, пишет со слов Бербок Die Welt, необходима "стратегическая переориентация" российской политики.

Издание отмечает, что в тексте "очень четко" указано, какой должна быть цель поддержки Украины: "Чтобы предотвратить будущую агрессию, война России против Украины должна обернуться стратегической неудачей [России]".

Этот провал агрессивных российских планов определяется в тексте "в самом широком смысле" и включает в себя также полный разрыв связей с Россией в области энергетики.

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Также в документе признается, что поддержка Украины "имеет свою цену", которая, вероятно, "будет возрастать".

Именно поэтому, передает издание содержание статьи глав МИД ФРГ и Франции, усилия по стратегической коммуникации ЕС должны быть направлены на то, чтобы показать, как поддержка Украины повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны.

29 июня была утверждена новая стратегия НАТО, по которой Россия является "наиболее серьезной и прямой угрозой" Альянсу.

12 августа внештатный советник главы Минобороны Копытко описал, к чему идет Европа из-за войны – "тектонический и философский сдвиг".

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Евгений Пилипенко

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