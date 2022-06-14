Зеленский – церковным лидерам стран: Как христиане могут молчать и не осуждать Кирилла

Президент Владимир Зеленский недоумевает, почему церковные лидеры в Германии и других странах не осуждают главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, который активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины. О своем отношении к этой теме он рассказал Die Zeit в ответ на вопрос "ожидаете ли вы более ясного сигнала против него от немецких церквей?"

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Глава государства привел пример, когда на прошлой неделе российские оккупанты обстреляли одну из православных святынь — Святогорский монастырь в Донецкой области, в результате чего там сгорел скит.

"И это не первая святыня в Украине, разрушенная Россией. Если религиозный лидер благословляет такие злодеяния и убийства людей, то почему другие церковные лидеры не осуждают его? Как христиане могут хранить молчание?", – задал Зеленский риторический вопрос.

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Он вновь призвал международных партнеров к более активному участию и помощи, включая увеличение поставок оружия: "Путин ненавидит идею свободной и единой Европы, и мы противостоим этому. Так что говорите, что хотите и как хотите, но помогите нам. Пожалуйста".

По его словам, "было бы фатально, если бы война в Украине стала нормой" для мирового сообщества.

"Будет мудрее, если все в Европе помогут нам сейчас, чтобы потом нам не пришлось защищать другие народы. <...> Кому-то мое требование может показаться бегом по кругу, но я должен повторять это снова и снова: нам нужно современное оружие. Нам нужна поддержка, чтобы выжить и победить. И чем менее охотно наши партнеры будут помогать нам оружием, тем дольше будет длиться эта война и тем больше людей погибнет", – подытожил Зеленский.

Евгений Пилипенко

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