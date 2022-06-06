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"Вы ответите за эту кровь". В УПЦ МП публично осудили патриарха московского Кирилла: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 12:48
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Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгин (Жар) публично осудил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла за благословение полномасштабной захватнической войны РФ против Украины. Видео проповеди настоятеля Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области выложено в YouTube.

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Глава РПЦ активно поддерживает российское вторжение.

В конце проповеди Лонгин попросил прощения за "дерзновение" и обратился к Кириллу с "благодарностью от всей души".

Спецпроект: Грешный трон Кирилла

"Благодарим за ваше благословение – за то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим за большое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. <...> Кто-то будет отвечать за эту кровь, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами. Вы ответите перед Богом. Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом! Это так не прощается", – сказал Лонгин.

Он завершил обращение словами: "Совесть не мучает, ваше святейшество?"

Читайте также: Папа римский: Патриарх Кирилл 20 минут обосновывал мне войну с картой в руках 

Евгений Пилипенко
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война религия упц мп церковь кирилл рпц Лонгин
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