Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгин (Жар) публично осудил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла за благословение полномасштабной захватнической войны РФ против Украины. Видео проповеди настоятеля Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области выложено в YouTube.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава РПЦ активно поддерживает российское вторжение.
В конце проповеди Лонгин попросил прощения за "дерзновение" и обратился к Кириллу с "благодарностью от всей души".
Спецпроект: Грешный трон Кирилла
"Благодарим за ваше благословение – за то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим за большое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. <...> Кто-то будет отвечать за эту кровь, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами. Вы ответите перед Богом. Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом! Это так не прощается", – сказал Лонгин.
Он завершил обращение словами: "Совесть не мучает, ваше святейшество?"
- Украинская православная церковь в составе РПЦ имеет статус самоуправляемой православной церкви с особым статусом.
- 27 мая УПЦ МП объявила о полной независимости от Москвы и РПЦ: провела собор, который – как утверждают делегаты – вычистил из устава все упоминания и связи с Кириллом.
- Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что целью собора УПЦ МП была попытка сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с РПЦ и Кириллом.
- "Сорри, война, до свидания". УПЦ пошла на разрыв с РПЦ, Новинский против: что решил собор.
- 31 мая Рада проголосовала за санкции против Кирилла и других церковников РПЦ, теперь дело за СНБО.
- Кирилл избежал санкций в шестом пакете ЕС. За него заступилась Венгрия.
Читайте также: Папа римский: Патриарх Кирилл 20 минут обосновывал мне войну с картой в руках
Комментарии