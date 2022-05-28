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Собор УПЦ МП ничего не поменял, они сохраняют единство с убийцей Кириллом – Епифаний

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28.05.2022, 22:17
Собор УПЦ МП ничего не поменял, они сохраняют единство с убийцей Кириллом – Епифаний - Фото
Фото: ПЦУ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что целью проведения собора УПЦ Московского патриархата было улучшение отношения к ней со стороны украинского общества, а не разрыв отношений с враждебной Украине российской церковью. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона в субботу.

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"Цель собора – сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с Российской православной церковью и главой Московского патриархата Кириллом Гундяевым", – отметил Епифаний.

"Они и дальше сохраняют единство с убийцей – патриархом Кириллом, который позволяет убивать украинцев. К сожалению, они не возобновили отношения со вселенским патриархом, а наоборот, подтвердили все предыдущие решения. Де-факто связь с Москвой остается, а де-юре у них есть желание избежать закона 2662, который призван переименовать их, ведь у них руководящий центр в стране-агрессоре", — добавил митрополит.

В то же время он подчеркнул, что ПЦУ стремится к православному единству в Украине и готова к диалогу с УПЦ МП с чистой страницы: без предварительных условий и ультиматумов.

  • Собор УПЦ МП принял постановление, выразив несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также были приняты дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".
  • Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают неупоминание главы РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ по УПЦ".
  • Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата.
Андрей Водяный
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упц мп патриарх кирилл епифаний пцу
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