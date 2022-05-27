UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В УПЦ МП объяснили решение о "независимости". В ПЦУ считают, что ее по-прежнему нет

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 22:31
В УПЦ МП объяснили решение о
Фото: УПЦ МП

Митрополит Нежинский и Прилукский УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые сегодня на соборе изменения в статут предусматривают непоминание главы РПЦ Кирилла и "не подчиненность каким-либо решениям РПЦ по отношению к УПЦ". Заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Корреспондентка LIGA.net спросила у митрополита Климента, правда ли, что собор убрал из устава УПЦ все, что связывает ее с МП.

Он ответил: "УПЦ является проукраинской. Поэтому решения, принятые на Соборе совершенно логичны. Независимой и самостоятельной в своем устройстве УПЦ является еще с 1990 года. Однако некоторые деструктивные силы в Украине упорно не желают этого понимать, будут наклеивать нашей Церкви разнообразные ярлыки. Сегодня еще раз отмечалось, что УПЦ является той настоящей Украинской Церковью, которая духовно оберегала наш украинский народ еще до обретения Украиной своей независимости".

На вопрос, что на практике предусматривают изменения в устав, Климент сказал: "Непоминание патриарха, самостоятельность в принятии всех организационных решений, не подчиненность каким-либо решениям РПЦ по отношению к УПЦ".

Евстратий Зоря оценил итоги собора УПЦ МП словами митрополита Епифания: "из большого облака – маленький дождь".

Он считает, что в постановлении собора "выражения по поводу российской агрессии максимально мягкие и округлые", отсутствует оценка идеологии "русского мира" как основы агрессии.

Зоря обращает внимание, что собор не осудил, а "выразил несогласие" с позицией Кирилла относительно войны, ничего не сказано о разрыве связей с ним.

"Зачистка Устава" – это то же, что отсутствие слов "Московский Патриархат" в официальном названии: попытка скрыть то, что "УПЦ" остается в юрисдикции Московского Патриархата", – написал Зоря.

По его словам, слова о "независимости и самостоятельности" – изобретение еще 1990 года "для прикрытия зависимости и несамостоятельности". "Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии – даже о теоретическом желании ее достижения", – отметил Зоря.

"Мироварение и диаспора – чисто "троллинг ПЦУ". Ни одно, ни другое никак не определяет статус независимости. В Лавре варили миро во времена Киевской Митрополии до 1686 г. и даже в синодальную эпоху РПЦ – но ни тогда, ни тогда это не было признаком независимости", – написал Зоря.

Он обратил внимание, что утверждение на соборе УПЦ МП всех решений за период с 2011 года означает и утверждение того решения, где сказано о разрыве со Вселенским Патриархатом.

Относительно диалога с ПЦУ Зоря считает, что своими условиями такого диалога собор УПЦ МП "отбросил предложение Архиерейского Собора ПЦУ о диалоге без предварительных условий".

  • Сегодня УПЦ МП провела собор. Он принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла по поводу войны против Украины, а также дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, "свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви".
Вадим Ребрина, Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп евстратий зоря патриарх кирилл рпц пцу митрополит климент
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 