УПЦ МП заявила, что теперь независима от РПЦ. Внесли изменения в статут

УПЦ МП провела собор. Он принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла по поводу войны против Украины, а также дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, "свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви".

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В постановлении сказано, что собор "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне".

Собор обратился к власти Украины и власти РФ с просьбой продолжать переговорный процесс "и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".

Также собор выразил "несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине".

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", – сказано в тексте постановления.

"Собор имел размышления о восстановлении мироварения в Украинской Православной Церкви", – говорится в постановлении.

На период военного положения собор предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни.

Также собор принял решение в связи с тем, что многие украинцы из-за войны выехали за границу, организовывать церковные общины в диаспоре.

Кроме того, собор выразил глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии и надежду на "возобновление диалога" с ПЦУ. Для того чтобы диалог состоялся, по мнению УПЦ, представителям ПЦУ необходимо "прекратить захват храмов"; "осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в Уставе Православной Церкви Украины, фактически является неавтокефальным"; "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ".

Священник УПЦ МП Андрей Пинчук заявил, что из устава УПЦ МП убрано все, что связывает УПЦ с МП.

"Несмотря на огромное давление промосковских сил, УПЦ заявила о своей независимости. Варка мира будет происходить в Киеве. Поминовение патриарха Кирилла в церквях УПЦ прекращается", – написал он.

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Вадим Ребрина

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