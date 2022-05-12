УПЦ МП обвинила в нападении России бывшие украинские власти и ПЦУ

Синод УПЦ МП пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на попытки запретить деятельность церкви и заявил, что якобы одним из поводов российского военного вторжения в Украину стала политика пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении синода.

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Там напомнили, что УПЦ МП "сразу осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины" и призвала "разрешить конфликт с помощью слова, а не оружия". В церкви выразили сожаление, что попытки мирных переговоров желаемого результата не принесли.

Вместе с тем, в УПЦ МП обеспокоены тем, что в некоторых регионах "имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве".

Там напомнили о регистрации в Верховной Раде законопроекта о запрете Московского патриархата на территории Украины и решениях властей ряда территориальных громад о запрете деятельности УПЦ МП на их территории.

"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", – сказано в заявлении.

Синод обратился к президенту с просьбой "вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви".

В конце марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете Московского патриархата на территории Украины.

По данным социологической группы Рейтинг, 51% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП необходимо запретить.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет принимать законы, которые могут расколоть украинское общество.

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Вадим Ребрина

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