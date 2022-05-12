UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

УПЦ МП обвинила в нападении России бывшие украинские власти и ПЦУ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 19:34
УПЦ МП обвинила в нападении России бывшие украинские власти и ПЦУ - Фото
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (скриншот видео УПЦ МП)

Синод УПЦ МП пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на попытки запретить деятельность церкви и заявил, что якобы одним из поводов российского военного вторжения в Украину стала политика пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении синода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там напомнили, что УПЦ МП "сразу осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины" и призвала "разрешить конфликт с помощью слова, а не оружия". В церкви выразили сожаление, что попытки мирных переговоров желаемого результата не принесли.

Вместе с тем, в УПЦ МП обеспокоены тем, что в некоторых регионах "имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве".

Там напомнили о регистрации в Верховной Раде законопроекта о запрете Московского патриархата на территории Украины и решениях властей ряда территориальных громад о запрете деятельности УПЦ МП на их территории.

"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", – сказано в заявлении.

Синод обратился к президенту с просьбой "вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви".

  • В конце марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете Московского патриархата на территории Украины.
  • По данным социологической группы Рейтинг, 51% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП необходимо запретить.
  • Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет принимать законы, которые могут расколоть украинское общество.

Читайте также: В Житомирской области за коллаборационизм будут судить священника УПЦ МП

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Петр Порошенко упц мп пцу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 