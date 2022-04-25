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Рада не будет запрещать УПЦ МП. Разберемся после победы – Стефанчук

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 08:37
Рада не будет запрещать УПЦ МП. Разберемся после победы – Стефанчук - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет принимать законы, которые могут расколоть украинское общество. Так он прокомментировал в интервью РБК-Украина законопроект о запрете УПЦ Московского патриархата.

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"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, во многом совпадающее с тем [что запретить стоит], мы договорились так: во время войны мы не имеем право принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", – сказал Стефанчук.

Депутаты опасаются, что такой закон может дать толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.

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"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", – сказал Стефанчук.

В то же время закон о запрете пророссийских партий будет принят, заверил спикер.

"Потому что все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А исповедующие интересы других стран не имеют права быть представлены ни в политикуме, ни в социуме", – сказал он.

  • В конце марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете Московского патриархата на территории Украины.
  • По данным социологической группы Рейтинг, 51% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП необходимо запретить.
Андрей Водяный
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верховная рада упц мп Руслан Стефанчук
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