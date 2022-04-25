Рада не будет запрещать УПЦ МП. Разберемся после победы – Стефанчук
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет принимать законы, которые могут расколоть украинское общество. Так он прокомментировал в интервью РБК-Украина законопроект о запрете УПЦ Московского патриархата.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, во многом совпадающее с тем [что запретить стоит], мы договорились так: во время войны мы не имеем право принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество", – сказал Стефанчук.
Депутаты опасаются, что такой закон может дать толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.
"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", – сказал Стефанчук.
В то же время закон о запрете пророссийских партий будет принят, заверил спикер.
"Потому что все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А исповедующие интересы других стран не имеют права быть представлены ни в политикуме, ни в социуме", – сказал он.
- В конце марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете Московского патриархата на территории Украины.
- По данным социологической группы Рейтинг, 51% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП необходимо запретить.
Комментарии