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Между врагом и его агентом нет разницы. Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ МП

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 18:31
Между врагом и его агентом нет разницы. Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ МП - Фото
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (скриншот видео УПЦ МП)

Мэр Конотопа Артем Семенихин запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Конотопской громады. Соответствующее распоряжение он опубликовал в своем Facebook.

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"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", – прокомментировал Семенихин свое распоряжение.

В самом документе говорится, что мэр принял решение "с целью консолидации украинского общества, недопущения раскола Конотопской громады на религиозной почве, антиукраинской деятельности, спекуляций на верованиях жителей, учитывая открытую пророссийскую пропаганду в храмах УПЦ МП".

Деятельность УПЦ МП запрещается как представляющая угрозу национальной безопасности Украины.

Между врагом и его агентом нет разницы. Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ МП

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Вадим Ребрина
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упц мп конотоп Артем Семенихин
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