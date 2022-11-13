Переговоры с Россией уже не актуальны после освобождения Херсона и успехов ВСУ — Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона. Об этом он написал в Telegram.
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По его словам, до освобождения Херсона "было много разговоров о переговорах и даже некоторые скептические публикации в западных СМИ".
Он отметил, что уверен, что после успехов Вооруженных Сил Украины на юге вопрос переговоров уже не актуален.
Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно "о чем-то говорить" с Россией — это восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, наказание военных преступников и гарантии, что агрессия больше не повторится.
"Важный фактор — это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", — написал парламентарий.
- Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
- В МИД России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.
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