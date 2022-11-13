Переговоры с Россией уже не актуальны после освобождения Херсона и успехов ВСУ — Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, до освобождения Херсона "было много разговоров о переговорах и даже некоторые скептические публикации в западных СМИ".

Он отметил, что уверен, что после успехов Вооруженных Сил Украины на юге вопрос переговоров уже не актуален.

Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно "о чем-то говорить" с Россией — это восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, наказание военных преступников и гарантии, что агрессия больше не повторится.

"Важный фактор — это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", — написал парламентарий.

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Дмитро Гриниченко

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