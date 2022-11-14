Боррель о "подталкивании" Украины к переговорам с РФ: Они сами решат, наш долг — поддержка

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина сама решит, когда вести переговоры с Россией. Дипломата цитирует агентство Reuters.

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Отвечая на вопрос о том, что Запад может "подталкивать" Украину к началу переговоров с Россией, Боррель сказал, что Украина сама решает, когда вести диалог.

Он отметил, что долгом западных союзников является поддержка Украины.

Ранее командующий британской армией адмирал Тони Радакин заявил, что президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно вести переговоры с Россией, а Великобритания продолжит поддерживать Украину.

После освобождения Херсона глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными.

Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.

Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.

В МИД России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.

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Дмитро Гриниченко

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