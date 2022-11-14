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Боррель о "подталкивании" Украины к переговорам с РФ: Они сами решат, наш долг — поддержка

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 13:18
Боррель о
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина сама решит, когда вести переговоры с Россией. Дипломата цитирует агентство Reuters.

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Отвечая на вопрос о том, что Запад может "подталкивать" Украину к началу переговоров с Россией, Боррель сказал, что Украина сама решает, когда вести диалог. 

Он отметил, что долгом западных союзников является поддержка Украины. 

Ранее командующий британской армией адмирал Тони Радакин заявил, что президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно вести переговоры с Россией, а Великобритания продолжит поддерживать Украину.

После освобождения Херсона глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными.

Читайте также: Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан

Дмитро Гриниченко
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Украина война евросоюз военная помощь переговоры с россией Жозеп Боррель
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