Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии

Президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно вести переговоры с Россией, а Великобритания продолжит поддерживать Украину. Об этом в эфире BBC заявил командующий британской армией адмирал Тони Радакин.

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По его словам, украинцы сами будут решать, когда вести переговоры с РФ, оставив это решение за Зеленским.

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять для своей нации, когда будет подходящая точка для переговоров", — сказал Радакин.

Он отметил, что с точки зрения Британии, освобождение Херсона ничего не меняет, а Лондон продолжит поддерживать Украину.

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Дмитро Гриниченко

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