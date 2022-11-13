UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 13:44
Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии - Фото
Тони Радакин (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно вести переговоры с Россией, а Великобритания продолжит поддерживать Украину. Об этом в эфире BBC заявил командующий британской армией адмирал Тони Радакин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинцы сами будут решать, когда вести переговоры с РФ, оставив это решение за Зеленским. 

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять для своей нации, когда будет подходящая точка для переговоров", — сказал Радакин.

Он отметил, что с точки зрения Британии, освобождение Херсона ничего не меняет, а Лондон продолжит поддерживать Украину. 

Читайте также: Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Великобритания война переговоры с россией тони радакин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 