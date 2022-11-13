Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии
Президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно вести переговоры с Россией, а Великобритания продолжит поддерживать Украину. Об этом в эфире BBC заявил командующий британской армией адмирал Тони Радакин.
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По его словам, украинцы сами будут решать, когда вести переговоры с РФ, оставив это решение за Зеленским.
"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять для своей нации, когда будет подходящая точка для переговоров", — сказал Радакин.
Он отметил, что с точки зрения Британии, освобождение Херсона ничего не меняет, а Лондон продолжит поддерживать Украину.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
- В МИД России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.
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