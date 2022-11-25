Байден уверен, что республиканцы продолжать поддерживать Украину

Американский президент Джо Байден считает, что после недавних выборов в США Конгресс по-прежнему будет оказывать помощь Украине, несмотря на антиукраинские заявления некоторых республиканцев. Как пишет Bloomberg, об этом он сказал журналистам в Нантакете, штат Массачусетс, куда приехал на День благодарения.

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"Сейчас не время оставлять Украину", – заявил Байден.

Как выразился президент США, на последних выборах "у нас было много разговоров, собирается ли другая команда (Республиканская партия. – Ред.) продолжать поддерживать Украину".

"И я все еще считаю, что там [у республиканцев] хватает поддержки", – сказал Байден.

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Перед промежуточными выборами в начале ноября 2022 года законодатели-республиканцы и некоторые из кандидатов на вхождение в Конгресс пообещали новый аудит поддержки США Украины после того, как в январе возьмут под контроль Палату представителей.

Некоторые республиканцы-трамписты призвали вообще прекратить поддерживать Украину.

Євген Пилипенко

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