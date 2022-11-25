Байден уверен, что республиканцы продолжать поддерживать Украину
Американский президент Джо Байден считает, что после недавних выборов в США Конгресс по-прежнему будет оказывать помощь Украине, несмотря на антиукраинские заявления некоторых республиканцев. Как пишет Bloomberg, об этом он сказал журналистам в Нантакете, штат Массачусетс, куда приехал на День благодарения.
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"Сейчас не время оставлять Украину", – заявил Байден.
Как выразился президент США, на последних выборах "у нас было много разговоров, собирается ли другая команда (Республиканская партия. – Ред.) продолжать поддерживать Украину".
"И я все еще считаю, что там [у республиканцев] хватает поддержки", – сказал Байден.
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Перед промежуточными выборами в начале ноября 2022 года законодатели-республиканцы и некоторые из кандидатов на вхождение в Конгресс пообещали новый аудит поддержки США Украины после того, как в январе возьмут под контроль Палату представителей.
Некоторые республиканцы-трамписты призвали вообще прекратить поддерживать Украину.
- У республиканцев на днях заверили, что помощь Украине не будет уменьшаться – даже наоборот. "ВСУ смогут летать на F-16, пора ответить России за Вьетнам", – заявил сенатор от республиканцев.
- На выборах демократы сохранили контроль над Сенатом – Байден "чувствует себя хорошо".
- В то же время предыдущий президент США Трамп назвал выборы "в определенной степени разочаровывающими", а СМИ пишут, "он в ярости".
- 22 ноября в Сенате призвали Байдена передать Украине Grey Eagle, так как эти дроны "могут изменить ход войны".
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