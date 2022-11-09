Выборы в США. Предварительно — республиканцы берут Палату представителей, борьба за Сенат

В США заканчивается подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс, которые проводятся в середине срока полномочий президента. Изберут законодателей в Конгресс США — 35 из 100 сенаторов, и в полном составе — Палату представителей, а также губернаторов. По предварительным данным, Республиканская партия получит большинство в Палате представителей, за Сенат идет борьба. Об этом сообщает CNN.

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По предварительным подсчетам, Демократическая партия теряет большинство в Палате представителей — Республиканцы уже получили 193 места против 170 у Демократов (для большинства необходимо 218 мест).

В Сенате пока лидируют демократы — они получили 48 мест против 47 у республиканцев (для большинства необходимо 51 место).

Часть кандидатов-республиканцев разделяют конспирологию предыдущего президента Дональда Трампа о том, что "демократы украли у нас победу", когда в 2020-м президентом стал Байден. Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024-м, действующий президент США Джо Байден также неоднократно намекал, что будет переизбираться.

Байден прогнозирует "два ужасных года" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Окончательные результаты выборов станут известны не сразу – это вопрос нескольких дней или даже недель, если все будут решать сотни и даже десятки голосов.

Один из основных вопросов – что будет с финансовой и военной поддержкой Украины, если к власти в Конгрессе придут республиканцы. Белый дом и Госдеп, равно как и часть республиканцев, утверждают, что она не изменится.

В 2014 году на промежуточных выборах была крайне низкая явка – 42% избирателей. В 2018-м она повысилась до 53,4%.

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Дмитро Гриниченко

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