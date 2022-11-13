Выборы в США. Демократы сохранили контроль над Сенатом — Байден "чувствует себя хорошо"

Демократическая партия США сохранила контроль над Сенатом в результате промежуточных выборов, получив 50 мест в верхней палате Конгресса. Об этом сообщает канал CNN.

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По результатам голосования, демократы побеждают на выборах в Сенате в штатах Невада и Аризона.

Президент США Джо Байден отреагировал на успех на выборах, заявив, что партия сосредоточена на втором туре выборов в Джорджии.

"Мы чувствуем себя хорошо и я знаю, что я наглый оптимист, но я не удивлен явкой. Я невероятно доволен явкой", — сказал он.

Он отметил, что явка — это "отображение качества кандидатов, которые баллотируются по одной программе".

"И поэтому я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду нескольких лет. Мне будет намного лучше с 51 сенатором-демократом", — резюмировал Байден.

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Дмитро Гриниченко

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