Выборы в США. Демократы сохранили контроль над Сенатом — Байден "чувствует себя хорошо"
Демократическая партия США сохранила контроль над Сенатом в результате промежуточных выборов, получив 50 мест в верхней палате Конгресса. Об этом сообщает канал CNN.
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По результатам голосования, демократы побеждают на выборах в Сенате в штатах Невада и Аризона.
Президент США Джо Байден отреагировал на успех на выборах, заявив, что партия сосредоточена на втором туре выборов в Джорджии.
"Мы чувствуем себя хорошо и я знаю, что я наглый оптимист, но я не удивлен явкой. Я невероятно доволен явкой", — сказал он.
Он отметил, что явка — это "отображение качества кандидатов, которые баллотируются по одной программе".
"И поэтому я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду нескольких лет. Мне будет намного лучше с 51 сенатором-демократом", — резюмировал Байден.
- Республиканцы, скорее всего, побеждают на выборах в Палату представителей Конгресса США.
- Украина хочет, чтобы поддержка США осталась на прежнем уровне после выборов в американский Конгресс, заявил президент Владимир Зеленский.
- Байден прогнозировал "два ужасных года" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
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