UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выборы в США. Демократы сохранили контроль над Сенатом — Байден "чувствует себя хорошо"

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 07:04
Выборы в США. Демократы сохранили контроль над Сенатом — Байден
Джо Байден (Фото: EPA)

Демократическая партия США сохранила контроль над Сенатом в результате промежуточных выборов, получив 50 мест в верхней палате Конгресса. Об этом сообщает канал CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По результатам голосования, демократы побеждают на выборах в Сенате в штатах Невада и Аризона.

Президент США Джо Байден отреагировал на успех на выборах, заявив, что партия сосредоточена на втором туре выборов в Джорджии. 

"Мы чувствуем себя хорошо и я знаю, что я наглый оптимист, но я не удивлен явкой. Я невероятно доволен явкой", — сказал он.

Он отметил, что явка — это "отображение качества кандидатов, которые баллотируются по одной программе". 

"И поэтому я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду нескольких лет. Мне будет намного лучше с 51 сенатором-демократом", — резюмировал Байден.

Читайте также: Новый конкурент Трампа. Кто такой Рон ДеСантис и что он говорил об Украине

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в США США сенат сша демократическая партия джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 