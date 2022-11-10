Зеленский о выборах в Конгресс США: Мы хотели бы, чтобы объем поддержки остался прежним
Украина хочет, чтобы поддержка США осталась на прежнем уровне после выборов в американский Конгресс. Об этом заявил в интервью CNN президент Владимир Зеленский.
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Он поблагодарил американских налогоплательщиков за помощь и сказал: "Мы бы очень хотели, чтобы поддержка – особенно ее объем – осталась прежней".
Комментируя угрозы некоторых республиканцев сократить поддержку, Зеленский заявил, что надеется на двухпартийную поддержку.
"Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранилась и после выборов. Очень важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень значительный, мощный сигнал", – сказал президент.
- Республиканцы, скорее всего, побеждают на выборах в Палату представителей Конгресса США, но еще идет борьба за Сенат.
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