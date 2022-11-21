ВСУ смогут летать на F-16. Пора ответить России за Вьетнам — сенатор от республиканцев

Пилоты Вооруженных Сил Украины смогут летать на американских истребителях F-16, однако сейчас в Конгрессе США нет большинства для принятия решения о передаче этих самолетов. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Джим Риш в интервью Европейской правде.

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По его словам, Украине необходимо предоставить американские истребители и обучить летчиков. Он отбросил предостережения о том, что подобная помощь со стороны США "приведет к эскалации".

"Слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников. Пора для США ответить им тем же", — сказал Риш.

Политик заявил, что встречался с украинскими летчиками и считает, что они смогут использовать F-16.

"Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем. Я считаю, что мы можем их предоставить. Как я уже говорил, другая сторона делала это в прошлом. Но должен признать, с этой позицией я в меньшинстве. Я не вижу поддержки большинства, которая позволила бы принять такое решение, но продолжу призывать к этому", — резюмировал сенатор.

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Дмитро Гриниченко

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