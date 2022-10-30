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В ВСУ определили группу летчиков для обучения на западных истребителях

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 08:47
В ВСУ определили группу летчиков для обучения на западных истребителях - Фото
Фото: EPA

В Воздушных силах ВСУ определили группу из нескольких десятков летчиков для обучения на западных самолетах, рассказал в эфире единого телемарафона представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

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"Командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком определена группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра поехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молодые, перспективные, со знанием английского языка, с боевым опытом", – рассказал Игнат.

Он сказал, что сегодняшняя авиация ВСУ – МиГи и Су – не отвечает современным реалиям. Последний из них войска получили еще в 1991 году.

"Поэтому вопрос истребителей западного образца, возможно, F-15 или F-16 – это очень насущный вопрос", – подчеркнул Игнат.

Украина занимается этим на всех уровнях, но решения пока нет.

"Понятно, что никто не даст нам этих истребителей на пять-шесть бригад. Будет происходить постепенный процесс, как и в Польше, когда на одном аэродроме стоят истребители МиГ-29 и истребители F-16. Так постепенно будет все это готовиться ", – прогнозирует Игнат.

Андрій Водяний
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ЗСУ летчики воздушные силы Юрий Игнат
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