ВВС Румынии могут стать образцом для обучения украинских летчиков работе на F-16 – AFmag

Обучение летчиков Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полетам на американских истребителях F-16 может проводиться по тренировочной программе, которую несколько десятилетий используют для румынских ВВС. Об этом говорится в статье Air Force magazine.

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У Командования обучения и подготовки ВВС США есть курс для пилотов стран-партнеров и союзников, который можно адаптировать для Украины. Это шестимесячный курс начальной квалификации ANG International Initial Qualification (Advanced).

Румынские ВВС завершают переход от советских МиГ-21 к построенным в США F-16. Их летчики проходят обучение на авиабазе Национальной гвардии Моррис, штат Аризона.

Полковник Брант А. Патнэм, заместитель командира 162 авиакрыла в Моррисе, видел, как поколения восточноевропейских летчиков-истребителей, таких как румынские, заканчивали американские учебные программы, и он считает, что украинцы преуспеют в этой программе.

"Исходя из того, что я слышал, я думаю, что они идеально впишутся в то, чем мы здесь занимаемся", – сказал он журналу Air Force Magazine в интервью.

Представитель ВВС США сказал, что иностранные летчики-истребители в США обычно начинают с нескольких недель на учебно-тренировочном самолете Т-6, затем проводят несколько месяцев, летая на более быстром Т-38. После завершения обучения пилот может записаться на базовый курс боевых летчиков.

В большей части курса используется модель F-16C, поскольку большинство пилотов будут летать на одноместных самолетах, когда вернутся домой.

Выпускники курса достигают уровня ведомого и, как ожидается, продолжат летать под наблюдением еще в течение 500 часов.

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Наталия Медведева

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