ВВС Румынии могут стать образцом для обучения украинских летчиков работе на F-16 – AFmag
Обучение летчиков Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полетам на американских истребителях F-16 может проводиться по тренировочной программе, которую несколько десятилетий используют для румынских ВВС. Об этом говорится в статье Air Force magazine.
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У Командования обучения и подготовки ВВС США есть курс для пилотов стран-партнеров и союзников, который можно адаптировать для Украины. Это шестимесячный курс начальной квалификации ANG International Initial Qualification (Advanced).
Румынские ВВС завершают переход от советских МиГ-21 к построенным в США F-16. Их летчики проходят обучение на авиабазе Национальной гвардии Моррис, штат Аризона.
Полковник Брант А. Патнэм, заместитель командира 162 авиакрыла в Моррисе, видел, как поколения восточноевропейских летчиков-истребителей, таких как румынские, заканчивали американские учебные программы, и он считает, что украинцы преуспеют в этой программе.
"Исходя из того, что я слышал, я думаю, что они идеально впишутся в то, чем мы здесь занимаемся", – сказал он журналу Air Force Magazine в интервью.
Представитель ВВС США сказал, что иностранные летчики-истребители в США обычно начинают с нескольких недель на учебно-тренировочном самолете Т-6, затем проводят несколько месяцев, летая на более быстром Т-38. После завершения обучения пилот может записаться на базовый курс боевых летчиков.
В большей части курса используется модель F-16C, поскольку большинство пилотов будут летать на одноместных самолетах, когда вернутся домой.
Выпускники курса достигают уровня ведомого и, как ожидается, продолжат летать под наблюдением еще в течение 500 часов.
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- 7 мая 2022 года министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага.
- Пентагон изучает возможность передачи Украине истребителей, хотя в начале июля президент Зеленский заявлял, что "уже никто не ждет авиацию".
- В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16.
- 21 июля в США не исключили передачу Украине боевых самолетов А-10.
- Начальник штаба ВВС США намекнул, какие самолеты могут передать ВСУ.
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