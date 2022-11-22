"Могут изменить ход войны". В Сенате призвали Байдена передать Украине Grey Eagle — WSJ

Группа сенаторов призвала администрацию президента США Джо Байдена передать Украине ударные дроны Grey Eagle, которые "могут изменить стратегический ход войны". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Сенаторы призвали Белый дом пересмотреть решение не предоставлять Украине Grey Eagle — они написали письмо главе Пентагона Ллойду Остину, где сообщили, что "долгосрочная выгода от предоставления Украине Grey Eagle значительная и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины".

Письмо подписали сенаторы от Республиканской партии Джонни Эрнст, Джеймс Инхоф, а также демократы Тим Кейн, Джо Манчин и Марк Келли. Законодатели считают, что Украина должна иметь арсенал противодействия иранским дронам, которые получила Россия.

"Эксплуатационные характеристики этой системы — доступность, летальность, живучесть и возможность экспорта — дополняют существующие системы вооружения, используемые украинцами, и повысят результативность украинских военных", — говорится в письме.

Они отметили, что обучение украинцев на Grey Eagle займет 27 дней, а при их помощи Украина сможет атаковать российские корабли в Черном море.

В письме Остина просят до 30 ноября объяснить причины, почему США не должны предоставлять Украине Grey Eagle.

"Успехи Украины на поле боя обнадеживают, но намерение Путина завоевать всю Украину остается неизменным. Своевременное предоставление эффективной помощи для стабилизации украинской обороны и обеспечения долгосрочного сопротивления будущей российской агрессии остается актуальным", — написали они.



21 сентября Пентагон опубликовал перечень контрактов, заключенных с компаниями оборонного сектора в рамках помощи Украине, в котором есть заказ на ударные дроны-камикадзе Switchblade 600.

22 сентября группа законодателей США обратилась в Пентагон с ходатайством направить в Украину передовые беспилотники MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.

9 ноября The Wall Street Journal написала, что США не дадут Украине ударные дроны Gray Eagle во избежание эскалации с Россией.

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Дмитро Гриниченко

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