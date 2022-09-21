Пентагон законтрактовал для Украины партию ударных дронов Switchblade 600

Пентагон опубликовал пресс-релиз с перечнем контрактов, заключенных с компаниями оборонного сектора в рамках помощи Украине. В списке присутствуют ударные дроны-камикадзе Switchblade 600.

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В списке заключенных Пентагоном контрактов, сроком исполнения которых обозначен сентябрь 2022 года, значатся:

- контракт на поставку Switchblade 600 на $2,2 млн с AeroVironment со сроком исполнения 15 сентября 2022 года;

- контракт на поставку Javelin на $663 млн с Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV со сроком исполнения с мая по сентябрь 2022 года.

Барражирующий управляемый боеприпас Switchblade 600 имеет дальность 40 километров и способен поражать бронированные машины. Он способен нести боевую нагрузку до 14 кг, в частности, переносной противотанковый комплекс Javelin.

Ранее партнеры передавали ВСУ дроны Switchblade 300 со значительно меньшей дальностью и поражающей способностью.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовит контракт на "тяжелые" дроны-камикадзе Switchblade 600 для Украины.

Сергій Бережний

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