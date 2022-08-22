Пентагон готовит контракт на "тяжелые" дроны-камикадзе Switchblade 600 для Украины.

Министерство обороны США в сентябре планирует заключить контракт на изготовление для Украины десяти беспилотников-камикадзе Switchblade 600, сообщило специализированное военное издание Defence News со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

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Американцы еще весной 2022 года одобрили передачу Украине тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade, но речь шла о версии Switchblade 300, предназначенных для уничтожения небольших точечных целей.

Switchblade 600 почти в десять раз массивнее, он весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг – обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin. Такие БПЛА способны уничтожать бронетехнику врага на расстоянии 40 км.

"Они имеют одинаковое название, но это очень разные системы с очень разными наборами целей", — цитирует издание вашингтонского эксперта Брэдли Боумена из аналитического центра Foundation for Defense of Democracies.

Когда именно эти БПЛА поступят в Вооруженные Силы Украины, пока неясно. Задержка с поставкой баражирующих боеприпасов Switchblade 600 связана с тем, что в отличие от "младшей" версии, которую активно использует армия США, "старшая" находилась на стадии прототипа.

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Андрей Водяный

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