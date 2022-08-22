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Федоров показал Армию дронов из почти 500 беспилотников в полете: видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 20:08
Федоров показал Армию дронов из почти 500 беспилотников в полете: видео - Фото
Скриншот с видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал видео с армией из почти 500 беспилотников в воздухе.

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Он сообщил, что Армия дронов получила 472 беспилотника.

"Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты", – написал Федоров.

Часть беспилотников, по его словам, уже выполняют боевые задания на фронте.

  • 1 июля фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта "Армия дронов". Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.
  • 5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов".
  • 20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.
Вадим Ребрина
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БПЛА Михаил Федоров армия дронов
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