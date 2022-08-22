Федоров показал Армию дронов из почти 500 беспилотников в полете: видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал видео с армией из почти 500 беспилотников в воздухе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что Армия дронов получила 472 беспилотника.

"Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты", – написал Федоров.

Часть беспилотников, по его словам, уже выполняют боевые задания на фронте.

1 июля фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта "Армия дронов". Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.

5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов".

20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.