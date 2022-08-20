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Украина уже получила 100 беспилотников для "Армии дронов" – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 20:51
Украина уже получила 100 беспилотников для
Михаил Федоров (FEDOROV, Telegram)

Украина уже получила 100 дронов в рамках проекта "Армия дронов". Еще 100 БПЛА должны прибыть к концу октября-началу ноября. Об этом в интервью Укринформу заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Он рассказал, что сейчас в Украине почти 2 500 км линии фронта. Есть еще глубина фронта, которую условно разделили на четыре уровня. Первая линия – это до 3 км, вторая, третья и четвертая – 60, 70 и 120 км соответственно.

"Так вот, для трехкилометровой зоны нам нужно до 10 000 дронов. Это маленькие "птички", которые могут использоваться в быту. Они нужны для городских боев и разведки на небольшие расстояния. Для других линий нужны большие беспилотники, летающие на длинные расстояния", – сказал Федоров.

По его словам, таких дронов Украина законтрактовала уже больше 200 штук. Примерно столько их нужно, чтобы военные могли выполнять тактические задания на линии фронта.

"Они начинают поступать постепенно – около 100 штук уже в Украине. Я думаю, что к концу октября-началу ноября все законтрактованные дроны будут у нас. Теперь наша задача – постоянно поддерживать это количество беспилотников. То есть, независимо от того, сколько их будет уничтожено врагом, мы должны обеспечить возможность их оперативного обновления", – сказал министр.

Для этого команда проекта постоянно ищет возможности для покупки дронов, ремонтирует старые, открывает хабы для их восстановления, обучает пилотов. В настоящее время, по словам Федорова, удалось собрать около 855 млн грн на покупку новых БПЛА.

  • 1 июля фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта "Армия дронов". Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.
  • 5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов".
Вадим Ребрина
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БПЛА Михаил Федоров армия дронов
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