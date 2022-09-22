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Американские законодатели предложили Пентагону передать Украине передовые ударные дроны

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 23:59
Американские законодатели предложили Пентагону передать Украине передовые ударные дроны - Фото
MQ-1C Grey Eagle (Фото - скриншот из видео)

Группа законодателей США обратилась в Пентагон с ходатайством направить в Украину передовые беспилотники. Их письмо министру обороны Ллойду Остину попало в распоряжение Wall Street Journal.

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Семнадцать американских политиков считают, что "Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам", если будет располагать такими беспилотниками, как MQ-1C Grey Eagle или MQ-9A Reaper. По их мнению, такие БПЛА "обеспечат непрерывное наблюдение и точное отслеживание и наведение на цели на больших дистанциях", что совершенно необходимо для противодействия российским ракетным системам.

Украина действительно запрашивала у США беспилотники MQ-1C Grey Eagle, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, но запрос пока анализируется и решение по нему не принято.

В письме законодатели просят Пентагон не задерживать принятие решения по итогам такого анализа.

  • 21 сентября Пентагон опубликовал перечень контрактов, заключенных с компаниями оборонного сектора в рамках помощи Украине, в котором есть заказ на ударные дроны-камикадзе Switchblade 600.
Сергій Бережний
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