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США не дадут Украине ударные дроны Grey Eagle, чтобы избежать эскалации с Россией – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 10:26
США не дадут Украине ударные дроны Grey Eagle, чтобы избежать эскалации с Россией – WSJ - Фото
MQ-1C Grey Eagle (Скриншот видео)

Администрация президента США Джо Байдена не предоставит Украине передовые беспилотники MQ-1C Grey Eagle, несмотря на просьбы Киева и двухпартийной группы членов Конгресса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

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Как отмечается, заявка Киева на получение ударных дронов Grey Eagle рассматривалась Белым домом несколько месяцев.

Однако Пентагон отклонил запрос из-за опасений, что предоставление беспилотников MQ-1C Grey Eagle может привести к эскалации войны и сигнализировать Москве о том, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России.

Официальные лица США также беспокоились о том, что технологии Grey Eagle могут быть украдены, если беспилотник будет сбит. Но эти опасения, по данным источников, не стали основной причиной отказа.

Представитель General Atomics, которая производит Grey Eagle, подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался комментировать подробности. Представители Пентагона и Белого дома не ответили на запрос о комментариях.

  • 21 сентября Пентагон опубликовал перечень контрактов, заключенных с компаниями оборонного сектора в рамках помощи Украине, в котором есть заказ на ударные дроны-камикадзе Switchblade 600.
  • 22 сентября группа законодателей США обратилась в Пентагон с ходатайством направить в Украину передовые беспилотники MQ-1C Grey Eagle или MQ-9A Reaper.
Наталія Медведєва
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война военная помощь MQ-1C Grey Eagle
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