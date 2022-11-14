Украина еще может получить Gray Eagle: США боятся не эскалации, а потери технологий – CNN
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность модификации ударных дронов Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине, утверждает CNN со ссылкой на собственные источники.
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Американские чиновники боятся не столько эскалации со стороны России в ответ на передачу беспилотников, сколько потенциальной потери технологий.
"Это очень дорогие системы, и есть опасения, что их могут сбить", – сказал один из собеседников издания.
Технологии, о которых идет речь, скорее всего, касаются возможностей визуализации и сбора разведданных, а также датчиков.
Поэтому сейчас рассматривается возможность внесения определенных изменений в конструкцию Gray Eagle, чтобы убрать наиболее чувствительные технологии.
"Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", – сказал собеседник.
У США уже есть подобный опыт: в марте The Wall Street Journal сообщала, что из зенитных ракет Stinger удалили секретные компоненты, просто открутив несколько винтов. Этого оказалось достаточно, чтобы США могли передать их Украине.
- 22 сентября группа законодателей США обратилась в Пентагон с ходатайством направить в Украину передовые беспилотники MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.
- 9 ноября The Wall Street Journal написала, что США не дадут Украине ударные дроны Gray Eagle во избежание эскалации с Россией.
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