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Украина еще может получить Gray Eagle: США боятся не эскалации, а потери технологий – CNN

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 23:36
Украина еще может получить Gray Eagle: США боятся не эскалации, а потери технологий – CNN - Фото
MQ-1C Grey Eagle (скриншот видео)

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность модификации ударных дронов Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине, утверждает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Американские чиновники боятся не столько эскалации со стороны России в ответ на передачу беспилотников, сколько потенциальной потери технологий.

"Это очень дорогие системы, и есть опасения, что их могут сбить", – сказал один из собеседников издания.

Технологии, о которых идет речь, скорее всего, касаются возможностей визуализации и сбора разведданных, а также датчиков.

Поэтому сейчас рассматривается возможность внесения определенных изменений в конструкцию Gray Eagle, чтобы убрать наиболее чувствительные технологии.

"Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", – сказал собеседник.

У США уже есть подобный опыт: в марте The Wall Street Journal сообщала, что из зенитных ракет Stinger удалили секретные компоненты, просто открутив несколько винтов. Этого оказалось достаточно, чтобы США могли передать их Украине.

Андрій Водяний
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США БПЛА Gray Eagle
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