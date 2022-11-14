Украина еще может получить Gray Eagle: США боятся не эскалации, а потери технологий – CNN

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность модификации ударных дронов Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине, утверждает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Американские чиновники боятся не столько эскалации со стороны России в ответ на передачу беспилотников, сколько потенциальной потери технологий.

"Это очень дорогие системы, и есть опасения, что их могут сбить", – сказал один из собеседников издания.

Технологии, о которых идет речь, скорее всего, касаются возможностей визуализации и сбора разведданных, а также датчиков.

Поэтому сейчас рассматривается возможность внесения определенных изменений в конструкцию Gray Eagle, чтобы убрать наиболее чувствительные технологии.

"Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", – сказал собеседник.

У США уже есть подобный опыт: в марте The Wall Street Journal сообщала, что из зенитных ракет Stinger удалили секретные компоненты, просто открутив несколько винтов. Этого оказалось достаточно, чтобы США могли передать их Украине.

22 сентября группа законодателей США обратилась в Пентагон с ходатайством направить в Украину передовые беспилотники MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.

9 ноября The Wall Street Journal написала, что США не дадут Украине ударные дроны Gray Eagle во избежание эскалации с Россией.

Андрій Водяний

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