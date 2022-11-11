Кулеба: Странам, которые хотят "дружить и с Украиной, и с Россией", все сложнее это делать

Тем странам, которые по политическим соображениям пытаются усидеть на двух стульях и "дружить и с Россией, и с Украиной", это все сложнее делать. Об этом в эфире национального марафона заявил с полей саммита АСЕАН в Камбодже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря преимущественно об Азиатском регионе.

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"По тем или иным политическим причинам некоторые страны, скажем так, продолжают играть в игру "а давайте будем дружить одновременно и с Россией, и с Украиной", но правду некуда девать – им все сложнее это удается на фоне варварского поведения России на территории Украины", – ответил он на вопрос телеведущего, как там относятся к войне.

Кулеба добавил, что этот регион Азии "очень хорошо знает, что такое иностранное вторжение", и министры, с которыми он общался, "принадлежат к поколению людей, помнящих войну".

"Поэтому – полная симпатия на стороне Украины. Это ощущается. Я пообщался вечером с камбоджийцами на улице: люди знают Украину, президента Зеленского. <...> У всех – и официальных лиц, и неофициальных, полный восторг и уважение к Вооруженным Силам Украины и к освобождению нами наших территорий", – отметил он.

Глава МИД сообщил также, что у него была коллективная встреча с министрами стран Азии на фоне событий вокруг бегства оккупантов из Херсона, – "и все они были просто под впечатлением от того, чего достигла Украина за эти восемь месяцев, и как мы выгоняем агрессора".

Євген Пилипенко

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