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"Обсудим передачу новых вооружений". Кулеба завтра встретится в Азии с Блинкеном

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 12:40
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

Завтра, 12 ноября, на полях саммита АСЕАН в столице Камбоджи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с американским госсекретарем Энтони Блинкеном для обсуждения расширения военной помощи Украине. Об этом глава МИД сообщил в эфире национального телемарафона из Пномпеня.

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По словам министра, в эти дни он активно встречается с коллегами из Азиатского региона, и не только с министрами стран АСЕАН.

"Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, передачу Украине новых вооружений", – сказал Кулеба.

Также, по его словам, темой переговоров будет усиление санкционного давления на страну-террориста Россию.

Євген Пилипенко
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война оружие переговоры вооружение дмитрий кулеба союзники Азия АСЕАН
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