"Обсудим передачу новых вооружений". Кулеба завтра встретится в Азии с Блинкеном
Завтра, 12 ноября, на полях саммита АСЕАН в столице Камбоджи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с американским госсекретарем Энтони Блинкеном для обсуждения расширения военной помощи Украине. Об этом глава МИД сообщил в эфире национального телемарафона из Пномпеня.
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По словам министра, в эти дни он активно встречается с коллегами из Азиатского региона, и не только с министрами стран АСЕАН.
"Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, передачу Украине новых вооружений", – сказал Кулеба.
Также, по его словам, темой переговоров будет усиление санкционного давления на страну-террориста Россию.
- 9 ноября Кулеба рассказал о целях своей поездки в Камбоджу.
- 10 ноября в Госдепе США заявили, что Блинкен и глава МИД РФ Лавров не будут встречаться на G20, потому что "Россия должна быть изолирована".
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