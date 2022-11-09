Кулеба улетел в Камбоджу, где впервые в истории Украина примет участие в саммите АСЕАН
Украинский министр иностранных дел впервые в истории отправился с рабочим визитом в Камбоджу, где также впервые в истории Украина примет участие в саммите АСЕАН, и станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Об этом в Facebook сообщил из Пномпеня глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Он напомнил, что сразу после начала полномасштабной агрессии РФ Камбоджа "заняла четкую позицию" в поддержку Украины.
В первую неделю ноября президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Камбоджи Самдехом Гун Сеном, а сегодня, 9 ноября, лидер страны принял Кулебу, чтобы развить эти договоренности. Глава МИД примет участие в саммите АСЕАН, где у него запланированы двусторонние встречи и подписание от имени Украины "инструмента о присоединении к договору".
"Впервые в истории Украину пригласили на встречу лидеров этого мощного объединения Юго-Восточной Азии, в которое входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины", – отметил Кулеба.
По словам министра, МИД разработал "Азиатскую стратегию", и это – один из первых ее результатов: "Присоединение принесет нашему государству, бизнесу и гражданам конкретные выгоды от политического, военного и экономического сотрудничества до торговли, увеличения экспорта и обмена технологиями. АСЕАН — это один из самых быстро развивающихся регионов в мире".
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Он обсудил с Гун Сеном предоставление Украине оборудования для разминирования и подготовки камбоджийскими специалистами украинских саперов, а также увеличения объемов торговли, цифровой трансформации, сотрудничества в сфере образования и продовольственной безопасности.
"В ближайшее время Украина и Камбоджа обменяются послами (по совместительству), чтобы иметь постоянный канал коммуникации. Новые горизонты внешней политики — новые возможности для Украинского государства, бизнеса и граждан. <...> Потому что для хорошей жатвы сначала надо хорошо засеять поле за горизонт", – подытожил Кулеба.
- В 2018 году лидеры камбоджийских красных кхмеров получили пожизненное за геноцид.
- Осенью 2020 года после восьми лет переговоров в Азии создали крупнейшую зону свободной торговли, хотя за год до того эту идею блокировала Индия.
- В начале лета 2022-го Кулеба говорил, что некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке "предлагали нам прекратить сопротивляться РФ".
- В августе глава МИД Австралии не захотела слушать министра иностранных дел РФ Лаврова на саммите АСЕАН, а его китайский коллега Ван И ушел с ужина.
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