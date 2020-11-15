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После восьми лет переговоров. В Азии создали крупнейшую зону свободной торговли

15.11.2020, 15:30
После восьми лет переговоров. В Азии создали крупнейшую зону свободной торговли - Фото
Соглашение о создании зоны свободной торговли подписано (фото - Luong Thai Linh_EPA)

Участники соглашения договорились о создании единых правил торговли и снижении тарифов на ряд товаров

Сегодня в рамках саммита АСЕАН в Ханое, Вьетнам, было подписано соглашении о создании самой большой в мире зоне свободной торговли. Документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) подписали 15 стран, пишет ABCNews.

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Участниками соглашения стали: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония.

В результате подписания этого исторического документа будет сформирована торговая зона, на которую будет приходится треть мирового ВВП. Соглашение предусматривает "либерализацию торговли в регионе, которая будет способствовать его экономическому процветанию".

В числе прочего, страны договорились о снижении тарифов на отдельные товары и установили единые правила торговли, сообщает японское издание Nikkey Asia.

СПРАВКА. АСЕАН (от англ. ASEAN – ред.) – ассоциация государств Юго-Восточной Азии, межправительственная организация, состоящая из десяти стран. Была создана в 1967 году в Бангкоке с целью упрочить мир и стабильность, а также наладить сотрудничество между странами-участницами.

В феврале 2009 года АСЕАН было подписано соглашение о свободной торговле с Новой Зеландией и Австралией. В зоне свободной торговли обычно предусматривается взаимная отмена ограничений, таможенных пошлин, налогов и сборов в торговых отношениях между странами.
  • 13 ноября стало известно, что через два дня Китай и другие страны АСЕАН подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли "Всестороннее региональное экономическое партнерство".

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Дарья Мостовая
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