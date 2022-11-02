Одни из лучших в мире – саперы из Камбоджи будут учить украинских специалистов

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился направить саперов для обучения украинцев обезвреживанию мин, установленных российскими войсками во время их вторжения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Камбоджи.

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Как отмечается, во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 1 ноября Хун Сен взял на себя обязательство в сотрудничестве с Японией направить в Украину инструкторов по разминированию.

Камбоджа в результате почти 30-летней войны, которая закончилась в 1998 году, оказалась одной из наиболее заминированных стран.

Камбоджийские саперы стали одними из самых опытных в мире, и за последнее десятилетие несколько тысяч специалистов из этой страны под эгидой ООН работали в Африке и на Ближнем Востоке.

Глава Камбоджийского противоминного центра Хенг Ратана сообщил в Facebook, что после консультаций с японскими партнерами его агентство направит первую группу в Украину в начале декабря, а вторая группа может быть отправлена ​​в первом квартале 2023 года.

Камбоджа обычно присоединяется к бывшим членам социалистического блока, таким как Россия и Китай, однако сейчас Хун Сен осудил вторжение Москвы в Украину, заявив, что "Камбоджа всегда против любой страны, которая вторгается в другую страну".

Камбоджа была одной из почти 100 стран-членов ООН, которые выступили соавторами резолюции, осуждающей вторжение России в Украину. Два соседа Камбоджи, которые также были в социалистическом блоке, Вьетнам и Лаос, воздержались при голосовании.

Ранее сегодня, 2 ноября, сообщалось, что Госдеп США в рамках проекта, направленного на помощь с разминированием, выделил $47,6 млн компании Tetra Tech, которая должна предоставить Украине срочную гуманитарную помощь.

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Наталія Медведєва

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