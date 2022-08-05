Глава МИД Австралии не захотела слушать Лаврова на саммите АСЕАН, Ван И ушел с ужина

Министр иностранных дел Австралии вышла из зала на саммите глав МИД стран АСЕАН в Камбодже, когда там начал выступать представитель страны-оккупанта России Сергей Лавров. Пресс-секретарь Пенни Вонг объяснила ее поступок тем, что глава австралийской дипломатии "не могла смотреть на попытку Лаврова оправдать убийство невинных украинцев", пишет The Guardian.

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Там уточнили, что это был спонтанный поступок, а не запланированный протест. Место Вонг на встрече занял другой австралийский чиновник. Австралия – один из самых важных союзников США в Тихом океане.

В прошлом месяце на саммите G20 Вонг сказала, что вторжение России в Украину "является не только причиной неисчислимых человеческих жертв и ущерба, не только причиной глобального кризиса в энергетике и с продовольствием, который наносит ущерб нашей экономике и ставит миллионы людей в мире на грань голода, – это также серьезное нарушение доверия, и все страны должны призвать [Россию] к ответу". Тогда она заявила, что "российскую агрессию нельзя минимизировать или считать нормальной".

Демарш Вонг последовал за другим инцидентом на мероприятии АСЕАН: вечером 4 августа министр иностранных дел Китая Ван И, разозленный визитом топ-чиновника США Нэнси Пелоси в Тайвань, внезапно ушел с ужина на саммите, отменив запланированные встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и японским коллегой Ёсимаса Хаяси.

Как пишет об этом Washington Post, Ван И "похлопал Лаврова по плечу, когда тот вошел в комнату, и быстро помахал уже сидящему Лаврову, прежде чем занять свое место. Лавров помахал в ответ. Блинкен, который вошел в комнату последним, даже не взглянул ни на Лаврова, занявшего свое место примерно в полудюжине стульев от него, ни на Ван И, сидевшего дальше за тем же столом, что и Лавров".

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По словам журналистов Reuters, Ван И "прибыл на ужин АСЕАН поздно вечером, а через несколько мгновений ушел".

"Ван И и госсекретарь США отказались встретиться в Пномпене. Блинкен заявил на заседании в пятницу, что реакция Китая на визит Пелоси была "вопиющей провокацией". Лавров и Ван И покинули заседание, когда выступал их японский коллега".

Yonhap News пишет, что министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин поговорил с Лавровым о войне России против Украины, сказал ему, что ситуация "оказывает негативное влияние" на отношения между Сеулом и Москвой, а также "выразил надежду на скорейшее восстановление мира в Украине и нормализацию отношений между РФ и ЮК".

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд поехала в Африку после Лаврова и заявила, что страны там "могут покупать зерно у России, но за нарушение санкций примем меры".

Евгений Пилипенко

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