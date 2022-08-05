МИД КНР спросили, поговорит ли Си с Зеленским. Там вспомнили об "украинском кризисе"
Спикер Министерства иностранных дел Китая ушла от прямого ответа на вопрос на брифинге насчет возможности двустороннего разговора президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который хочет провести украинский лидер.
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Накануне Зеленский в интервью гонконгскому изданию SCMP заявил, что хотел бы поговорить с Си, обсудить войну и призвать его повлиять на РФ для прекращения боевых действий и вывода войск.
Вопрос от СМИ звучал так: "Не могли бы вы подтвердить, что есть какие-то планы по организации этого разговора?"
Спикер МИД КНР Хуа Чуньин ответила: "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".
Официальный Китай последовательно называет полномасштабную захватническую войну России против Украины и геноцид украинского народа "украинским кризисом", а его спикеры ни разу не назвали РФ страной-агрессором. Пекин поддерживает пропаганду Москвы, что Запад, НАТО и некоторые его страны в частности, включая Украину, якобы угрожают безопасности РФ. Также власти КНР, как Ирана, Сирии и других антидемократических режимов, поддерживают пропаганду РФ, что в ее агрессивной войне против Украины виновата не РФ, а "зачинщики – США".
- 30 апреля 2022 года глава МИД Кулеба выразил надежду в интервью китайскому агентству, что Пекин не будет "подливать масла в огонь".
- В начале мая Китай заявил о своей позиции по войне: "Беспристрастна, объективна, безупречна".
- 9 мая Си сказал канцлеру ФРГ Шольцу о войне РФ против Украины: "Важно не допустить обострения до точки невозврата".
- 7 июня Зеленский заявил, что заинтересован, чтобы Китай не поддерживал РФ, "а заставил ее прекратить войну".
- 12 июня китайский министр обороны Вэй Фэнхэ призвал США и НАТО сесть за стол с РФ, чтобы закончить войну. Украину не "пригласил".
- 15 июня Си обсудил Украину с лидером российских оккупантов Путиным, сказал, что Китай "за мир во всем мире".
- Си обсуждал Украину с американским президентом Байденом в марте и затем в конце июля.
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