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МИД КНР спросили, поговорит ли Си с Зеленским. Там вспомнили об "украинском кризисе"

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 07:16
МИД КНР спросили, поговорит ли Си с Зеленским. Там вспомнили об
Спикер МИД КНР Хуа Чуньин (фото - ЕРА)

Спикер Министерства иностранных дел Китая ушла от прямого ответа на вопрос на брифинге насчет возможности двустороннего разговора президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, который хочет провести украинский лидер.

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Накануне Зеленский в интервью гонконгскому изданию SCMP заявил, что хотел бы поговорить с Си, обсудить войну и призвать его повлиять на РФ для прекращения боевых действий и вывода войск.

Вопрос от СМИ звучал так: "Не могли бы вы подтвердить, что есть какие-то планы по организации этого разговора?"

Спикер МИД КНР Хуа Чуньин ответила: "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

Официальный Китай последовательно называет полномасштабную захватническую войну России против Украины и геноцид украинского народа "украинским кризисом", а его спикеры ни разу не назвали РФ страной-агрессором. Пекин поддерживает пропаганду Москвы, что Запад, НАТО и некоторые его страны в частности, включая Украину, якобы угрожают безопасности РФ. Также власти КНР, как Ирана, Сирии и других антидемократических режимов, поддерживают пропаганду РФ, что в ее агрессивной войне против Украины виновата не РФ, а "зачинщики – США".

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры си цзиньпин Хуа Чуньин
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