UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ищет прямых переговоров с лидером Китая, чтобы остановить вторжение России: SCMP

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 05:41
Зеленский ищет прямых переговоров с лидером Китая, чтобы остановить вторжение России: SCMP - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Украина ищет возможность поговорить напрямую с лидером КНР о продолжающейся войне с Россией, потому что Китай может повлиять на Кремль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью South China Morning Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинский лидер призвал Китай использовать свое политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы остановить боевые действия.

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что может политически, экономически влиять на Россию. Китай – постоянный член Совета Безопасности ООН", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что считает нужным поговорить с лидером КНР.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад, – сказал он. – С момента начала крупномасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно".

Зеленский сказал, что он понимает, что Китай хочет сохранить "сбалансированное" отношение к войне, но важно отметить, что конфликт вызван неспровоцированным вторжением России на суверенную территорию Украины.

"Россияне – захватчики… это война на нашей территории, они вторглись. Китай как большая и мощная страна может прийти и поставить Российскую Федерацию на место, – сказал президент. – Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации".

Зеленский дал понять, что, по его мнению, у Китая есть экономические рычаги давления на Путина с целью прекращения войны.

"Я уверен, что без китайского рынка Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции, – сказал он. – Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю с Россией до окончания войны".

Читайте также: Зеленский: Мир должен выбрать — прекратить зверства России или ждать бомб от террористов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Китай си цзиньпин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 