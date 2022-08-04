Зеленский ищет прямых переговоров с лидером Китая, чтобы остановить вторжение России: SCMP

Украина ищет возможность поговорить напрямую с лидером КНР о продолжающейся войне с Россией, потому что Китай может повлиять на Кремль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью South China Morning Post.

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Украинский лидер призвал Китай использовать свое политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы остановить боевые действия.

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что может политически, экономически влиять на Россию. Китай – постоянный член Совета Безопасности ООН", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что считает нужным поговорить с лидером КНР.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад, – сказал он. – С момента начала крупномасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно".

Зеленский сказал, что он понимает, что Китай хочет сохранить "сбалансированное" отношение к войне, но важно отметить, что конфликт вызван неспровоцированным вторжением России на суверенную территорию Украины.

"Россияне – захватчики… это война на нашей территории, они вторглись. Китай как большая и мощная страна может прийти и поставить Российскую Федерацию на место, – сказал президент. – Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации".

Зеленский дал понять, что, по его мнению, у Китая есть экономические рычаги давления на Путина с целью прекращения войны.

"Я уверен, что без китайского рынка Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции, – сказал он. – Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю с Россией до окончания войны".

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Наталия Медведева

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