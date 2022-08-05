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В Африке могут покупать зерно у России. Но за нарушение санкций примем меры – посол США

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 09:06
В Африке могут покупать зерно у России. Но за нарушение санкций примем меры – посол США - Фото
Линда Томас-Гринфилд (фото - ЕРА)

Африканские страны могут покупать зерно и удобрения у страны-оккупанта России, но могут и столкнуться с последствиями, если станут помогать ей обходить санкции США и будут торговать, например, российской нефтью. Об этом в столице Уганды предостерегла страны Черного континента американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет АР.

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"Страны могут покупать российскую сельхозпродукцию, в том числе удобрения и пшеницу. Но если страна решает взаимодействовать с Россией там, где есть санкции, то она нарушит эти санкции. Мы предостерегаем страны не нарушать санкции, потому что тогда есть шанс, что против них будут приняты меры", – сказала она.

АР отмечает, что в Кампале дипломат встретилась с угандийским авторитарным правителем Йовери Мусевени, "союзником США, который, однако, не критикует вторжение России в Украину и тепло относится к Москве". Последний находится у власти уже 36 лет.

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Уганда – первая остановка американской чиновницы в африканском туре; далее будут Гана и Кабо-Верде. Эта страна – одна из 25 в Африке, которые воздержались или не голосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале. Многие страны на континенте имеют давние связи с Москвой, восходящие к холодной войне, когда СССР поддерживал их антиколониальную борьбу.

Поездка Томас-Гринфилд проходит через неделю после визита в Африку главы МИД РФ Сергея Лаврова:

В Африке могут покупать зерно у России. Но за нарушение санкций примем меры – посол США
Евгений Пилипенко
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