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Кулеба назвал четыре нарратива, которые Россия раскручивает в мире. Некоторые "заходят"

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 23:08
Кулеба назвал четыре нарратива, которые Россия раскручивает в мире. Некоторые
Дмитрий Кулеба (Фото: Facebook/dmytro.kuleba)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перечислил четыре нарратива, которые Россия распространяет среди своих симпатиков в мире, и некоторые из них "заходят". Об этом Кулеба рассказал в эфире в Facebook после экономического форума в Давосе.

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Кулеба сказал, что после встреч в Давосе он понял "несколько нарративов против Украины и ее друзей, которые Россия распространяет среди своих симпатиков и полусимпатиков".

Первый нарратив заключается в том, что "Украина зря оказывает сопротивление, потому что Запад ее все равно бросит на произвол".

Второй нарратив – "Украина оттянула на себя внимание мира от решения других проблем". Таким образом, по словам Кулебы, россияне пытаются подстрекать Африку, Ближний Восток и частично Азию против Украины и партнеров, показав якобы дискриминационное отношение к ним. Министр отметил, что этому беспочвенному нарративу нужно серьезно противодействовать, потому что "эта тема заходит".

Третий нарратив заключается в том, что "единственная проблема продовольственного кризиса в мире – санкции против РФ". Кулеба отметил, что россияне переворачивают все с ног на голову, так как единственная причина продовольственного кризиса – агрессия РФ против Украины. Однако, по словам министра, есть люди, которым и этот нарратив "заходит", они "сидят и рассказывают, что так и есть и надо как-то снять с России санкции".

Четвертый нарратив – "зачем Украина так отчаянно оказывает сопротивление, причиняя такие страдания своему народу и своей стране". Якобы если война такая тяжелая, нужно садиться и договариваться, "какой бы ни была цена". Кулеба сказал, что слышал этот "болезненный" комментарий от нескольких людей, но "это не доминирующий мейнстрим".

Глава МИД добавил, что было несколько разговоров за закрытыми дверьми в очень узком кругу, где он "врезал" носителям этих нарративов: "При всем уважении к ним, к их странам, к их статусам, но пришлось врезать. Конкретно и жестко. Но очень по-дружески, конечно".

Министр прогнозирует, что в ближайшие недели Россия будет раскручивать эти нарративы, и им нужно противодействовать.

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Оксана Житнюк
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