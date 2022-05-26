Кулеба назвал четыре нарратива, которые Россия раскручивает в мире. Некоторые "заходят"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перечислил четыре нарратива, которые Россия распространяет среди своих симпатиков в мире, и некоторые из них "заходят". Об этом Кулеба рассказал в эфире в Facebook после экономического форума в Давосе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба сказал, что после встреч в Давосе он понял "несколько нарративов против Украины и ее друзей, которые Россия распространяет среди своих симпатиков и полусимпатиков".

Первый нарратив заключается в том, что "Украина зря оказывает сопротивление, потому что Запад ее все равно бросит на произвол".

Второй нарратив – "Украина оттянула на себя внимание мира от решения других проблем". Таким образом, по словам Кулебы, россияне пытаются подстрекать Африку, Ближний Восток и частично Азию против Украины и партнеров, показав якобы дискриминационное отношение к ним. Министр отметил, что этому беспочвенному нарративу нужно серьезно противодействовать, потому что "эта тема заходит".

Третий нарратив заключается в том, что "единственная проблема продовольственного кризиса в мире – санкции против РФ". Кулеба отметил, что россияне переворачивают все с ног на голову, так как единственная причина продовольственного кризиса – агрессия РФ против Украины. Однако, по словам министра, есть люди, которым и этот нарратив "заходит", они "сидят и рассказывают, что так и есть и надо как-то снять с России санкции".

Четвертый нарратив – "зачем Украина так отчаянно оказывает сопротивление, причиняя такие страдания своему народу и своей стране". Якобы если война такая тяжелая, нужно садиться и договариваться, "какой бы ни была цена". Кулеба сказал, что слышал этот "болезненный" комментарий от нескольких людей, но "это не доминирующий мейнстрим".

Глава МИД добавил, что было несколько разговоров за закрытыми дверьми в очень узком кругу, где он "врезал" носителям этих нарративов: "При всем уважении к ним, к их странам, к их статусам, но пришлось врезать. Конкретно и жестко. Но очень по-дружески, конечно".

Министр прогнозирует, что в ближайшие недели Россия будет раскручивать эти нарративы, и им нужно противодействовать.

Читайте также: Кулеба призвал Запад определиться насчет победы Украины. Зеленский не видит "уверенности"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.