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Кулеба призвал Запад определиться насчет победы Украины. Зеленский не видит "уверенности"

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 10:09
Кулеба призвал Запад определиться насчет победы Украины. Зеленский не видит
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад четко определиться: там помогают Украине просто выжить в полномасштабной войне против России или помогают ей победить страну-оккупанта. Потому что во втором случае нужно "убить" санкциями российский экспорт, заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Нужно, чтобы Запад принял идею, что результатом войны должна быть победа Украины. Даже самые лучшие друзья, помогая нам, все еще сомневаются, каким будет результат помощи: чтобы Украина не потерпела поражение или чтобы Россия была остановлена. Украина должна победить", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что у оккупантов сейчас профицит бюджета из-за сверхвысоких цен на энергоносители, и их лидер "чувствует себя уверенно в плане финансовой безопасности и стабильности своего государства".

Он отметил, что с таким подходом Запада, все еще дающего военной машине РФ валюту за нефть и газ, дискуссии, давать ли Украине американские РСЗО для победы в войне, "это будет уже проблемой вчерашнего дня, неактуально".

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На вопрос, что Украине нужно от Запада в этой войне, президент Владимир Зеленский, который также принял участие в дискуссии, ответил: "Уверенность в себе, что Запад сильнее [России] в разы. И единство".

"Наша сила в Украине – в единении людей. Это было самым сильным нашим оружием в начале войны. <...> А пока мы этого [на Западе] не ощущаем", – посетовал он.

Президент привел в пример отказ Запада от закрытия неба над Украиной: "Нам прилетает каждый день. Тут есть уверенность в себе Запада? Нет никакой уверенности. Не закрывают небо почему? Сказали: тогда будет война НАТО против России. Окей, сказали мы, дайте, пожалуйста, нам самолеты. Это же не будет уже война НАТО с Россией? И так по каждому направлению".

"Сейчас вопрос по [получению статуса кандидата в] ЕС. Скажите, пожалуйста: есть единение в Европе относительно будущего Украины? Я не вижу пока что. Это справедливо? Нет. Так что, есть крепкий объединенный Запад? Нет. Вот и все", – добавил Зеленский.

Кулеба призвал Запад определиться насчет победы Украины. Зеленский не видит "уверенности"

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Евгений Пилипенко
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